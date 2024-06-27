Ведущая «Кто хочет стать миллионером?» раскрыла способ выиграть

Ведущая телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова поделилась способом получить главный приз в интеллектуальной игре. Об этом она заявила в интервью Мадонне Мур, опубликованном на YouTube.

Как призналась артистка, чтобы выиграть главный приз, участникам телеигры следует не волноваться.

«Это передача, в которой в огромной степени имеет значение удача, какая-то легкость и в принципе твое отношение ко всему», - поделилась Караулова.

Телеведущая уточнила, что участниками проекта часто становятся очень умные люди, однако им не удается выиграть из-за страха совершить ошибку.

«Они понимают, что очень многое на кону. Они боятся сделать ошибку и в итоге они ее делают», — резюмировала она.

Ранее бывший ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров пожалел Юлианну Караулову.