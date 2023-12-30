Ведущая телеигры «Слабое звено» Мария Киселева рассказала о семейной утрате: «Очень тяжело»

49-летняя ведущая телеигры «Слабое звено» Мария Киселева недавно столкнулась с тяжелой утратой. Трехкратная чемпионка Олимпийских игр потеряла маму.

Мария Киселева была в трепетных отношениях со своей мамой. Во время рассказа о близких в интервью VK-проекту «Дисциплина» она внезапно расплакалась.

«Мама ушла уже… Я нигде не писала про это и не говорила. Это недавно случилось, очень тяжело», — сказала телеведущая.

Киселева не стала уточнять обстоятельства смерти мамы. Она лишь добавила, что считает союз своих родителей, проживших в браке более 50 лет, идеальным. Телеведущая отметила: они могли поругаться, обидеться, но все это делалось «очень тактично».

«Всю жизнь они были вместе как два неразлучника, — рассказывает телеведущая. — До замужества, кстати, мама тоже была Киселева, ей даже паспорт не пришлось менять».

Зато о своих отношениях телеведущая говорить не любит. В 2001 году она вышла замуж за бывшего пловца Владимира Кирсанова. В их браке родились две дочери. Но в 2012 году супруги решили развестись. Однако они продолжают хорошо общаться и занимаются воспитанием детей.

Ранее мы писали, что 56-летняя актриса Рената Литвинова вернулась из Франции в РФ ради встречи с мамой.