Ведущая Елена Малышева сообщила о поисках стилиста и предъявила три требования

Ведущая Елена Малышева сообщила о поисках стилиста. Врач предъявила три требования к соискателю.

«Я приглашаю на работу стилиста. Присылайте ваши предложения. И, пожалуйста, не пишите просто: „Я хороший стилист“. Присылайте ссылки на ваши работы», - обратилась Малышева в соцсетях.

У стилиста будет три задачи. В-первых, предстоит привести в порядок и создать цифровой каталог ее одежды. Во-вторых, потребуется еженедельно составлять подбор одежды на все дни. В-третьих, составлять наборы одежды для съемок во всех программах.

Малышева попросила писать в личные сообщения и хвастаться успехами.

Ранее пластический хирург Магомед Гаджиев рассказал сайту «Страсти», что помогает Малышевой выглядеть свежо в 64 года. По словам специалиста, ведущая демонстрирует ухоженность с элементами живой мимики, а не застывшую глянцевость.