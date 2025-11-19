«Создает эффект грусти на лице»: пластический хирург оценил внешность 64-летней Елены Малышевой

Телеведущая, врач Елена Малышева уже много лет появляется на экране в неизменно собранном, ухоженном виде, а ее внешность вызывает естественный интерес у зрителей. Пластический хирург Магомед Гаджиев в беседе с сайтом «Страсти» объяснил, что помогает 64-летней телеведущей сохранять свежесть и где, возможно, виден след современной косметологии.

По словам специалиста, контуры лица у Малышевой остаются чёткими, без выраженного обвисания кожи и с сохранённой структурой нижней трети. Это может быть результатом комбинированного подхода — сочетания малоинвазивных процедур и более серьёзных вмешательств.