«Создает эффект грусти на лице»: пластический хирург оценил внешность 64-летней Елены Малышевой
Телеведущая, врач Елена Малышева уже много лет появляется на экране в неизменно собранном, ухоженном виде, а ее внешность вызывает естественный интерес у зрителей. Пластический хирург Магомед Гаджиев в беседе с сайтом «Страсти» объяснил, что помогает 64-летней телеведущей сохранять свежесть и где, возможно, виден след современной косметологии.
По словам специалиста, контуры лица у Малышевой остаются чёткими, без выраженного обвисания кожи и с сохранённой структурой нижней трети. Это может быть результатом комбинированного подхода — сочетания малоинвазивных процедур и более серьёзных вмешательств.
«Подобный эффект часто достигается с помощью нитевого лифтинга или хирургического лифтинга лица, дополненного филлерами и ботулинотерапией. Именно такая комбинация даёт коже плотность, устраняет дряблость и формирует чёткие линии овала, при этом не превращая лицо в маску»
Магомед Гаджиев
Пластический хирург
При этом у Малышевой, по наблюдению эксперта, уголки рта иногда визуально направлены вниз. Это может быть связано не столько с мимикой, сколько с инъекционными особенностями. Ботокс, введённый в мышцы, отвечающие за движение нижней губы и уголков рта, способен слегка «отключить» их активность, что и создаёт эффект грусти на лице. Аналогичный визуальный результат возможен, если филлеры введены избыточно в нижнюю треть лица — подбородочную или челюстную зоны. Тяжесть наполнителя без баланса в средней трети (щеках и скулах) может оптически тянуть лицо вниз.
«Идеальный результат достигается только при равномерном распределении объёма. Если поддержка создана лишь внизу, лицо теряет лёгкость. Поэтому грамотный специалист всегда строит объём снизу вверх, ведь это принцип эстетического баланса.
Магомед Гаджиев
Пластический хирург
Магомед не исключает, что телеведущая могла также прибегнуть к мини-фейслифтингу. Такая операция корректирует нижнюю часть лица, но через 8–10 лет эффект постепенно ослабевает — кожа вновь начинает немного «сползать», особенно в области щёк и уголков губ. Это естественный процесс, который можно мягко компенсировать нитевыми методиками или аппаратными процедурами.
Отдельное внимание стоит уделить качеству кожи телеведущей. У Елены Малышевой, по словам хирурга, она плотная, ровная и сияющая, без признаков пересушенности или переизбытка инъекций. Подобное состояние, отметил Гаджиев, чаще всего достигается с помощью регулярных аппаратных процедур: лазерного или радиочастотного лифтинга, PRP-терапии и системного ухода. Эти методы не меняют архитектуру лица, а работают на уровне текстуры и тонуса кожи, усиливая естественный блеск.
«В данном случае важно, что лицо остаётся живым. Мы видим человека, который ухаживает за собой и, возможно, использует современные методики грамотно, без фанатизма. Таким образом, секрет внешности Елены Малышевой — вероятно, не в одной процедуре, а в их аккуратном сочетании. Небольшие дозы ботокса, сбалансированные филлеры, аппаратные методики и, возможно, лифтинг в прошлом — всё это создаёт тот самый эффект подтянутости без ощущения «переделанного» лица. Главное достоинство — естественность. В отличие от многих публичных персон, Малышева демонстрирует не застывшую глянцевость, а ухоженность с элементами живой мимики. Это пример того, как медицина и уход могут идти рука об руку с профессиональной самодисциплиной и внутренней энергией»
Магомед Гаджиев
Пластический хирург