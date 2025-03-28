Ведущая Екатерина Варнава не выдержала наплыва комментариев о нездоровой худобе

Юмористка, актриса и ведущая Екатерина Варнава не выдержала наплыва комментариев о своей нездоровой худобе. Она записала видео с танцем, посвятив ее хейтерам.

Публикация доступна в личном блоге звезды.

Варнава станцевала на камеру и показала неприличный жест. «Посвящается тем, кто меня хоронит, ставит мне диагнозы и знает, как лучше для меня… Пупсики, спасибо, я польщена», - подписала она кадры.

Также юмористка ответила на некоторые комментарии в Сети. В одном из комментариев интернет-пользователя говорилось: «Типичная реакция анорексика». На это Варнава написала: «Ага, точно». Кто-то заметил, что у звезды одинаковые движения на всех видео. На это Екатерина отреагировала: «Так я не умею двигаться».

Ранее Варнава рассказывала, что сутулится большую часть жизни. Она сообщала о сколиозе и травме копчика.