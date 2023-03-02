Ведущая Екатерина Андреева показала подписчикам своё истинное лицо

Знаменитая ведущая и диктор «Первого канала» Екатерина Андреева активно выкладывает фотографии из своего путешествия по Кении.

Учитывая жаркий климат и повышенную влажность, Андреева не прибегает к макияжу и делится с подписчиками своей натуральной красотой.

Так, телеведущая предоставила всеобщему вниманию кадр, где она купается в бассейне на фоне живописного пейзажа.

Как сообщает портал «Boda.su», абсолютное большинство фолловеров осталось в восторге от внешности 61-летней Екатерины Сергеевны.

В комментариях начали появляться восторженные отзывы: ведущая совершенно не выглядит на свой возраст.

Ранее мы писали как лауреат российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» Юля Меньшова публично извинилась за озвученный возраст Екатерины Андреевой.

Дело в том, что в открытых источниках указаны два разных года рождения: 1961-й и 1965-й.

Впрочем, даже если Екатерина Андреева действительно находится на седьмом десятке - выглядит она превосходно.