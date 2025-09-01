Ведущая Анфиса Чехова пришла на линейку к сыну с его папой и будущим отчимом

Телеведущая Анфиса Чехова пришла на линейку к сыну Соломону с его папой Гурамом Баблишвили и будущим отчимом Александром Златопольским. Мальчик в этом году перешел в новую школу, будущая семья переехала из квартиры в дом в Подмосковье.

Подробностями Чехова поделилась в соцсетях.

Ведущая показала на видео ожидающих ее мужчин и сына. Вместе с водителем они отправились на линейку к Соломону.

«Соломон, его папа и будущий отчим собираются на линейку», - подписала кадры Чехова.

Сын Анфисы в этом году пошел в 8 класс. Она делилась, что предыдущая школа не подошла по разным причинам. Новое учреждение частное, в классе всего два мальчика и девять девочек.

13-летний сын Соломон родился в браке Чеховой с актером. Они развелись в 2017 году, Гурам признавался, что изменял жене.

Будущий муж Чеховой – продюсер Александр Златопольский. В августе он сделал Анфисе предложение руки и сердца в Париже. Ведущая сообщала, что свадьба состоится не зимой, а ближе к весне или лету.