«Это будет не зимой»: Анфиса Чехова рассказала про дату свадьбы
Ведущая Анфиса Чехова озвучила примерную дату свадьбы. Знаменитость сообщила, что торжество состоится не зимой.
Подробности узнало издание Teleprogramma.org.
«Совершенно точно, это будет не зимой. Я не хочу в холоде замуж выходить. Я думаю, свадьба будет ближе к весне или к лету следующего года», - сказала Чехова.
Анфиса чувствует себя счастливой и наслаждается моментом. Она говорит, что еще не думала с избранником о месяце, месте и времени торжества.
Сейчас у телеведущей нет времени на подготовку – первого сентября сын идет в новую школу. Семья собирается переезжать в новый дом. Помимо бытовых хлопот, у Анфисы много рабочих проектов.
Напомним, режиссер Александр Златопольский сделал предложение Чеховой в Париже. Он преподнес кольцо стоимостью более 700 тыс.