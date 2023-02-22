«Веду переговоры»: овдовевший Панфилов ищет замену Инне Чуриковой

Совсем недавно в мире отечественного кино произошла огромная потеря: умерла выдающаяся актриса Инна Чурикова. Для всех близких и родных ее смерть стала настоящим ударом, вот почему многие из них стояли на коленях перед гробом. Чурикова ушла, оставив неоценимый вклад в развитии своей сферы, именно поэтому ее супруг Глеб Панфилов принял важное решение.

Так, мужчина заявил: в «Ленкоме» восстановят спектакль «Аквитанская львица», в котором Инна Михайловна играла роль королевы. Подобную идею одобрил и директор театра. По мнению Варшавера, нельзя терять в репертуаре такую постановку. Вот почему сейчас ведутся переговоры с актрисами, которые потенциально могли бы исполнить роль Чуриковой.

«Кто будет играть королеву — рано говорить. Я веду переговоры с актрисами. Хочу сделать другую редакцию и вернуть спектаклю название пьесы Голдберга "Лев зимой"», — высказался Панфилов.

Ранее мы писали о том, что гримерная умершей Чуриковой станет мемориальным местом. Подробности читайте в этой статье.