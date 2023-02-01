Посмертная почесть: известно, какую судьбу уготовили гримерной Инны Чуриковой

Совсем недавно в мире отечественного кино произошла большая утрата: не стало выдающейся актрисы Инны Чуриковой. За долгую жизнь она сыграла много культовых ролей. Кроме того, знаменитость прослужила почти полвека в театре «Ленком Марка Захарова». Чтобы отдать дань памяти Чуриковой, в заведении приняли важное решение относительно гримерной умершей актрисы.

Так, на связь с изданием ТАСС вышла Ирина Горюнова и сообщила: «Гримерную Инны Чуриковой сделают мемориальным местом».

Кроме того, совсем скоро стартует конкурс на создание памятника для Чуриковой на Новодевичьем кладбище. Подобную инициативу одобрил супруг ушедшей артистки.

Ранее стало известно, почему диагноз Инны Чуриковой держался в тайне. Подробности читайте в этой статье.