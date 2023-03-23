«Ведра десятилитровые»: Анну Семенович просят уменьшить гигантскую грудь

Одна из самых ярких певиц отечественного шоу-бизнеса Анна Семенович сейчас отдыхает на Мальдивах. 43-летняя красавица загорает, плавает и публикует фотографии в купальниках. На днях артистка поделилась очередной порцией снимков и вызвала споры в соцсетях.

Знаменитость показала себя во всей красе на фоне океана. Анна примерила яркий купальник с необычным рисунком, распустила волосы и томно смотрела вдаль. Большинство поклонников обратили внимание не на наряд звезды, а на ее пышный бюст, который сильно выделялся на фоне фигуры.

«Немного нежности с утра», — цитирует Семенович Lenta.Ru.

На следующих кадрах артистка плавала в бассейне. Она то и дело окунала голову, а потом вставала, демонстрируя полуобнаженную грудь. Подписчики знаменитости отметили, что она выглядит слишком пошло. Многие также обратили внимание на изменившуюся фигуру Анны.

«Где здесь нежность? Очень надоели ваши «ведра» десятилитровые», «В зал сходите и сядьте на диету», «Сегодня в отеле видела Анну — выглядит не так, как в соцсетях с масками и фотошопом», «Испанский стыд», «Сексуальность нельзя сыграть, с ней нужно родиться. (...) А здесь жалкое зрелище», — пишут в комментариях.

Но у Семенович есть защитники, которые обожают ее за внешность и чувство юмора. Многие мужчины и даже женщины пишут исполнительнице о том, что она прекрасна в любом весе.

«Мы все разные, и в этом кайф», «Мне такие пышки нравятся. Каждому свое», «Странные люди. Я подписана на Анну потому, что она мне нравится и мотивирует женщин любить себя», «Что значит «бидоны»? Что значит «уменьшить грудь»? Все у нее прекрасно», — отметили поклонники.

Ранее мы писали о том, как Анну Семенович раскритиковали из-за лишнего веса. Звезда не выдержала бесконечных нападок и опубликовала честный снимок без фотошопа. Артистка призналась, что поправилась на семь килограммов. Она объяснила, что готова заниматься спортом только тогда, когда у нее на это есть настроение.