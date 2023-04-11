«Ведьма, такого не бывает»: 51-летнюю Леру Кудрявцеву вывели на чистую воду

Лера Кудрявцева считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Публику интересуют не только ее отношения с молодым супругом, но и секреты красоты телеведущей. Кудрявцевой 51 год, однако она не выглядит на свой возраст. Вот почему многие пользователи Сети обвиняют Леру в злоупотреблении пластикой и чрезмерном фотошопе фотографий. О внешности коллеги поспешила высказаться и Полина Гагарина.

Знаменитости пересеклись на дне рождении Владимира Преснякова. На мероприятии Полина и Лера делали совместные фото и снимали видео. Однако на одном из роликов певица не сдержалась и высказала все, что она думает о Кудрявцевой.

«Я вижу ее вблизи. У нее ни одной поры, ни одной морщины. Кошмар, такого не бывает. Ведьма», — цитирует Гагарину издание Газета.Ru.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Исхаков отрекся от прошлого с Полиной и рассказал о тайной любви к Пересильд. Напомним, певица и фотограф были в браке больше 7 лет, однако в 2021 году они сообщили о своем разводе, не сумев сохранить дружеские отношения.

Не менее интересна та история, в которой Оскар Кучера высмеял Дмитрия Назарова из-за его слов о чести. Актер припомнил звезде «Кухни» эмиграцию и заявил: «Начал учить из-за бугра». Полное высказывание Оскара читайте в этой статье.