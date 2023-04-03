Дмитрий Исхаков отрекся от прошлого с Гагариной и рассказал о тайной любви к Пересильд

Когда-то Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина считались самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса. Однако в 2021 году знаменитости сообщили о своем разводе. Несмотря на то, что они были в браке больше 7 лет, сохранить дружеские отношения им не удалось. Так, совсем недавно мужчина в публичном пространстве отрекся от прошлого с Полиной и заявил, что ничего не хочет о ней слышать. На этот раз Дмитрий вновь «прошелся» по своей экс-избраннице.

Фотограф сообщил: во время брака с Гагариной он был неравнодушен к другой женщине. Как выяснилось, тайным объектом обожания Исхакова стала Юлия Пересильд. Именно эта актриса занимает «особое место в его сердце».

«Я очень люблю работать с Юлей. Думаю, я тайно в нее влюблен. Как фотограф, я влюбляюсь в каждую свою модель. Это очень помогает, потому что, когда смотришь на человека влюбленными глазами, ты видишь в нем только лучшее», — внезапно высказался Дмитрий.

К слову, несмотря на то, что экс-супруг Полины оставляет множество комментариев в ее адрес, сама певица никак не реагирует на подобные высказывания.

Ранее мы писали о том, что изнуряющая себя диетами Настасья Самбурская не может набрать вес. По словам актрисы, она не смогла сдержать своих слез. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой певица Слава объяснила свое отсутствие на выписке дочери из роддома. Высказывание исполнительницы хита «Одиночество» читайте в этой статье.