«Ведьма натуральная!»: Евгений Петросян высказался о бывшей жене Елене Степаненко

Юмористка Елена Степаненко после развода с коллегой по сцене Евгением Петросяном и последовавшего за ним скандального раздела имущества, вновь погрязла в судебных делах. 71-летняя артистка стала обладательницей элитных квартир с видом на Черное море и коллекции антиквариата, доставшихся ей в наследство от подруги Натальи Маголы.

Родственники скончавшейся женщины категорически не согласны делиться со Степаненко, так как она даже не присутствовала на похоронах подруги и ни разу не поинтересовалась ее здоровьем при жизни.

«Суды идут, пока результат совсем не ясен. Елена не пытается с нами выйти на связь, никакого сочувствия мы тоже не получали. Зато Евгений Ваганович звонил, посочувствовал из-за судов. Говорит про бывшую жену, она ведьма натуральная (цитата)», - рассказала в беседе с Kp.ru сестра Натальи Лариса Магола.

При этом Степаненко не намерена отказываться от доставшегося ей наследства несмотря на то, что после развода отсудила у Петросяна половину имущества, которое оценили в 1,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Хамовнический суд Москвы подали иск о признании завещания Маголы недействительным.