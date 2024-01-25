«Ведет себя как порядочная женщина»: адвокат раскрыла реакцию Успенской на иск Киркорова

Певица Любовь Успенская «ведет себя как порядочная женщина». Об этом заявила ее адвокат Елена Сенина, комментируя реакцию исполнительницы на иск артиста Филиппа Киркорова.

По словам защитницы, певица спокойно относится к ситуации.

Пока из Замоскворецкого суда не поступало уведомлений об иске Киркорова. Сенина говорит, что на электронную почту должно прийти извещение.

Адвокат напомнила, что иск Киркорова с 15 декабря был без движения: заявление составили неграмотно. Успенская сначала была в недоумении, но это состояние длилось недолго.

«Она считает, что ведет правильный образ жизни, посещает правильные мероприятия, ведет себя как порядочная женщина, у которой есть и честь, и достоинство, и деловая репутация», — сказала адвокат. Ее комментарий приводит телеканал «360».

Адвокат Киркорова Александр Добровинский ранее сообщил, что суд принял иск Киркорова. Певец решил взыскать с коллеги 12 млн рублей после слов Успенской в интервью, где она обвинила артиста в женоненавистничестве. Первое слушание назначено на 11 марта. Киркоров потребовал, чтобы ответчица опровергла слова, и попросил суд взыскать 10 млн в качестве моральной компенсации и еще около 2 млн за понесенные судебные расходы.