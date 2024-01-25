Артист требует 12 миллионов рублей: суд принял иск Киркорова против Успенской

Адвокат Александр Добровинский заявил, что Замоскворецкий суд Москвы принял иск певца Филиппа Киркорова против Любови Успенской. Об этом сообщает Пятый канал.

Поп-король посчитал нужным подать в суд на коллегу после выхода интервью Успенской журналисту Алене Жигаловой на платформе YouTube. В ходе беседы артистка обвинила Киркорова в женоненавистничестве. Данное заявление вызвало недовольство артиста, который решил защитить свою честь и достоинство через суд.

Иск был подан в конце 2023 года, и только теперь суд принял его к рассмотрению. Первое слушание запланировано на 11 марта, как отметил адвокат певца.

«Напомню, что в иске мы просим суд обязать Любу Успенскую опровергнуть все слова, которыми она пыталась опорочить честь и достоинство моего клиента, а также взыскать моральную компенсацию в размере десяти миллионов рублей, плюс оплатить понесенные расходы, которые составляют еще около двух миллионов рублей», — высказался Добровинский.

В иске также указаны Алена Жигалова, социальная сеть «ВКонтакте», «Дзен. Платформа» и ООО «ВК» в качестве ответчиков.

Ранее мы писали о том, что продюсер назвал причину тайного отъезда Филиппа Киркорова из России. По словам концертного продюсера Сергея Лаврова, 56-летний артист похож на взрослого ребенка, которому нравится Америка, Лас-Вегас, Диснейленд и американские горки.