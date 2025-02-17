«Ведь у нее остался сын»: отец осужденной Рамили Искандер обратился к Путину с просьбой о помиловании актрисы

Отец актрисы Рамили Хисамовой, известной под псевдонимом Искандер, обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил помиловать осужденную за наркотики дочь. Он объяснил, что у женщины остался сын, которому нужна мама.

О просьбе Рифа Хисамова узнало ИА Регнум.

«Когда прямой разговор с Путиным был, я воспользовался, один звонок, второй звонок, без ответа. А потом трубку женщина взяла, я надеюсь, она передаст мою просьбу», - поделился мужчина.

Хисамов очень надеется на досрочное освобождение дочери.

«Ведь у неё сын остался. Как он без мамы? Ему нужна мама рядом», - рассуждает 80-летний мужчина.

Известно, что отец актрисы – инвалид второй группы. Мужчине тяжело в одиночку вести хозяйство. Он боится, что освобождения дочери из колонии может не дождаться.

В 2023 году Искандер задержали с наркотиками, а в 2024-м приговорили к 6,5 годам колонии. На тот момент сыну актрисы было 10 лет – она являлась единственным родителем для ребенка.