Актрису Рамилю Искандер приговорили к 6,5 годам колонии за сбыт наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Заслуженную артистку России Рамилю Искандер признали виновной по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Суд приговорил ее к 6,5 годам колонии общего режима.

Напомним, знаменитость задержали в 2023 году — при обыске у нее нашли свертки с запрещенными веществами массой почти два кг. Следователи обвиняли Искандер в организации сайта, торгующего наркотиками совместно с неким знакомым артистки из Пензы.

Рамиля Искандер сыграла более чем в 20 фильмах и сериалах. Самой известной работой актрисы стала роль в картине «Царь» Павла Лунгина. Искандер также занималась озвучкой — так, она была голосом Милы Кунис, Марион Котийяр и Скарлетт Йохансон.

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