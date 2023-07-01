«Ведь есть дочь, которая это видит»: Волочкова широко раздвинула ноги перед Шаляпиным и его другом
Анастасия Волочкова похвасталась шпагатом на руках у Прохора Шаляпина и его друга.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Балерина Анастасия Волочкова известна своим провокационным поведением. Она довольно часто попадает в различные скандалы и «желтые» СМИ, что ее уже не особо и волнует. На днях артистка вновь вызвала негатив поклонников одним поступком – она раздвинула ноги в горизонтальном шпагате на руках у певца Прохора Шаляпина и его друга.
Волочкову и Шаляпина связывает давняя дружба. Нередко им приписывают роман, но эти слухи еще ни разу не подтвердились. Однако скандальные знаменитости не прекращают давать намеки аудитории и вести себя крайне вызывающе. Недавно они вновь провели время вместе. Причем вместе с ними был и приятель вокалиста. Анастасия же решила воспользоваться этой ситуацией и, попросив помощь у мужчин, сделала то, что так любит – похвасталась растяжкой.
Фото знаменитого шпагата танцовщица поделилась в Сети. Вот только вместо похвалы и восторгов Анастасия получила в свой адрес претензии. Пользователи писали, что ей должно быть стыдно за свое поведение, ведь за всем этим наблюдает ее дочь, с которой ей только недавно удалось наладить отношения после конфликта, возникшего из-за школьного выпускного.
«Интересно, о чем она думает, когда так себя ведет? А потом ищет оправдание для себя. У нее ведь есть дочь, которая это все видит», «Ее не смущает, что Прохор специалист по старушкам?», «Смешно ее поведение! Потом будет плакать на камеру, что не пригласили на выпускной дочери, будит оправдывать себя, чтобы ее пожалели», - отметили комментаторы.
Напомним, что после скандала с дочерью Анастасия Волочкова высказалась о ее бойфренде и его доходах.