«Ведь есть дочь, которая это видит»: Волочкова широко раздвинула ноги перед Шаляпиным и его другом

Балерина Анастасия Волочкова известна своим провокационным поведением. Она довольно часто попадает в различные скандалы и «желтые» СМИ, что ее уже не особо и волнует. На днях артистка вновь вызвала негатив поклонников одним поступком – она раздвинула ноги в горизонтальном шпагате на руках у певца Прохора Шаляпина и его друга.

Волочкову и Шаляпина связывает давняя дружба. Нередко им приписывают роман, но эти слухи еще ни разу не подтвердились. Однако скандальные знаменитости не прекращают давать намеки аудитории и вести себя крайне вызывающе. Недавно они вновь провели время вместе. Причем вместе с ними был и приятель вокалиста. Анастасия же решила воспользоваться этой ситуацией и, попросив помощь у мужчин, сделала то, что так любит – похвасталась растяжкой.

Фото знаменитого шпагата танцовщица поделилась в Сети. Вот только вместо похвалы и восторгов Анастасия получила в свой адрес претензии. Пользователи писали, что ей должно быть стыдно за свое поведение, ведь за всем этим наблюдает ее дочь, с которой ей только недавно удалось наладить отношения после конфликта, возникшего из-за школьного выпускного.