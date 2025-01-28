«Вечно какие-то загоны в голове»: Шура назвал артистов, с которыми никогда не стал бы петь вместе

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) заявил, что никогда бы не вышел на сцену с некоторыми артистами. Он отказался от совместных выступлений с Катей Лель и Юрием Лозой.

Артист назвал себя положительным человеком, который старается со всеми быть на дружеской ноте. Но есть исполнители, чьи качества Шуру не слишком привлекают.

Медведев отметил, что не хотел бы записать совместный трек с Юрием Лозой.

«Я вам отвечаю: нет, не хотел бы. Потому что для меня этот человек не является авторитетом. Он верит в то, что Земля плоская, у него вечно какие-то загоны в голове», — сказал Медведев «Общественной службе новостей», пояснив, что Лоща написал всего один хит за свою жизнь.

Шуру смущает и поведение Кати Лель. Он считает, что артистка действительно была очень популярной в нулевых. Но теперь певица в основном ходит на ток-шоу и рассказывает об инопланетянах. Это очень беспокоит Александра, поэтому он не хочет с ней сотрудничать.

В заключение Медведев заявил, что нормально относится и к Лозе, и к Кате Лель, но странности в характере знаменитостей все-таки его сильно отталкивают.

Ранее певец Шура обратился к SHAMAN (Ярослав Дронов), который в одном из интервью заявил, что отказался от нижнего белья. По словам Медведева, этот элемент одежды все же необходим в гардеробе.