«Обнищавший» Киркоров пытается обмануть налоговую на несколько миллионов

Филипп Киркоров с 2021 года является владельцем шикарного пентхауса в самом центре Москвы. 537 квадратов артист приобрел у бывшего президента Киргизии. Вот только теперь выясняется, что у певца не одни апартаменты, а двое. По крайней мере, это он пытается доказать налоговой службе.

Реальная стоимость пентхауса почти миллиард рублей, а кадастровая – 300 миллионов рублей. Высшая планка налога на него – 2% в год. А это в районе шести миллионов рублей. Расставаться с такой внушительной суммой Киркоров не желает, поэтому и стал «давать заднюю», заявляя, что у него, простого работяги, на самом деле два небольших пентхауса, а не один роскошный.

По словам Филиппа, при переоформлении документов произошла ошибка. В налоговой службе все перепутали: кадастровые стоимости его двух апартаментов сложили и ошибочно начислили ему 6 миллионов рублей налога вместо 2 миллионов рублей (ставка 0,3%).

Добьется Киркоров своего или нет – пока неизвестно. Но отметим, что в последнее время певец постоянно сталкивается с проблемами с недвижимостью. Недавно появилась информация, что его хотят лишить шикарного особняка в Майами. Американские активисты направили заявление в американские Минюст, Минфин и еще несколько других ведомств. Они намерены отобрать у российского артиста дом стоимостью 4,2 миллиона долларов.