«Вечером выезжаем в Москву»: Яна Рудковская раскрыла возможный диагноз сына после новостей о госпитализации

Продюсер Яна Рудковская рассказала о состоянии сына, которому накануне стало плохо после ледового шоу отца. В беседе с Sport24 жена Евгения Плющенко раскрыла, что у 12-летнего Александра может быть ротавирус.

По словам Яны Рудковской, СМИ всю ночь «обрывали телефоны» ей с мужем в попытках узнать подробности о состоянии их сына. Телеведущая сообщила, что мальчику стало заметно лучше, температура спала. Они до сих пор не знают, что происходит с ребенком, поскольку у него не было никаких симптомов. Однако продюсер отметила, что у них уже есть некоторые догадки.

«Состояние Саши стабилизовалось, температура упала до 37. Он записал видео, в котором сам все рассказал. <…> Мы пока точно не понимаем, что это за заболевание. Никаких симптомов у Саши не было, кроме тошноты и высокой температуры: ни кашля, ни насморка. Потом ему стало легче, и он пошел кататься. Есть подозрение, что это ротавирус», — заявила Яна Рудковская.

Супруга Евгения Плющенко добавила, что у других членов семьи нет проблем со здоровьем, и рассказала о планах вернуться в Москву для сдачи анализов с целью узнать о заболевании Александра.

«Вечером мы выезжаем в Москву, Саша сдаст анализы, и все станет более понятно. После этого узнаем, какой этиологии было его заболевание. Никто в семье больше не болеет, все чувствуют себя хорошо», — подчеркнула бизнесвумен.

Напомним, 3 ноября в свой день рождения Евгений Плющенко представил в Санкт-Петербурге ледовое шоу «Спящая красавица», в котором принимал участие и его 12-летний сын. СМИ писали, что после выступления наследник фигуриста был доставлен в больницу с высокой температурой. Впоследствии Яна Рудковская опровергла госпитализацию мальчика и опубликовала видеообращение, в котором Александр признался, что сам решил выйти на лед с температурой.

«Это было моим личным решением. Меня некем было заменить. Тем более, это был день рождения моего отца», — поделился сын звездной пары.

Ранее Евгений Плющенко рассказал, что сыну стало плохо прямо перед выступлением, но из-за отсутствия замены ему было «некуда деваться»: «Мы его напичкали всякими лекарствами, и он откатался».