«Деваться некуда, надо кататься»: сын Евгения Плющенко попал в больницу после шоу в Петербурге

Ледовое шоу олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге завершилось госпитализацией 12-летнего сына спортсмена Александра.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», мальчик откатал программу с температурой 39 и после представления его состояние резко ухудшилось. Приехавшие на вызов медики приняли решение о госпитализации.

По словам самого Плющенко, Гном Гномычу стало плохо перед самым выступлением, но юному фигуристу пришлось выйти на лед, так как у него сольная партия и заменить его некем.

«У Санька была всю ночь температура, сбивали ее, тошнило, состояние ужасное. Думали — все. Но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя — приходилось кататься в таких ситуациях», — рассказал Плющенко Sport24.

Как подчеркнул олимпийский чемпион, фигурное катание сложнйший вид спорта. При этом он подчеркнул, что мама Александра, продюсер Яна Плющенко полностью поддержала его решение вывести больного ребенка на лед.

«Сегодня мама Яна правильно сказала: «А как быть, если чемпионат мира, а ты в таком состоянии? Нет вариантов!» Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими лекарствами, и он откатался, герой», - заключил Плющенко.

Стоит отметить, что мероприятие, состоявшееся 3 ноября, было посвящено дню рождения Евгения Плющенко, спортсмену исполнилось 43 года. Его 12-летний сын Саша исполнял роль принца.

Ранее Евгений Плющенко объяснил, почему его сын Александр был единственным участником соревнований в Наро-Фоминске. По словам спортсмена, на мероприятии могли выступить все желающие, но в регионах недостаточно юношей первого спортивного разряда.