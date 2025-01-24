«Вечерний Ургант» впервые за три года вернулся в соцсети: вот в чем причина

Популярное российское шоу «Вечерний Ургант» вернулось в социальные сети спустя почти три года. Поводом для этого стала номинация актера Юры Борисова на премию «Оскар».

В аккаунте шоу опубликован отрывок из выпуска, героем которого был Юра Борисов.

«Мы вспомнили пароль», — написали создатели программы.

Выпуск со звездой «Аноры» вышел в эфир в феврале 2021 года. Ведущий Иван Ургант назвал Юрия самым популярным артистом года и напомнил ему о визите на шоу.

Программа «Вечерний Ургант» выходила на Первом канале с 2012 года. Последний выпуск транслировался в эфире 21 февраля 2022 года. Иван Ургант так и не вернулся на телевидение, хотя никаких заявлений об его увольнении не было.

Напомним, Иван Ургант, несмотря на уход с ТВ, продолжает зарабатывать на частных мероприятиях. За четырехчасовое выступление на корпоративе артист просит 6,8 млн рублей без учета технического и бытового райдеров.