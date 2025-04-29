«Вечеринки выглядят так»: Лера Кудрявцева улетела из Москвы без мужа после новости о проблемах в браке

Лера Кудрявцева вышла на связь из Сочи, куда улетела без мужа. В личном блоге телеведущая поделилась кадрами из санатория, куда отправилась вместе с дочерью.

Недавно Лера Кудрявцева отправилась в один из санаториев Краснодарского края в компании 6-летней дочери Марии. Ведущая шоу «Секрет на миллион» на НТВ показала в соцсети вид на море из окна: «В Сочи на три ночи не хотите ли? Погода, конечно, так себе, но сменить московскую картинку за окном не хотите? Посмотрите, какое море».

Артистка опубликовала видео, продемонстрировав, как они проходят оздоровительные процедуры, в том числе ингаляции, детокс и антиоксидант. Лера Кудрявцева также запечатлела дочь в гидромассажной ванной с пихтой. Прогуливаясь по территории санатория, телеведущая призналась, что была там в детстве, и с этим местом связаны одни из ее лучших воспоминаний, и не забыла пошутить о своем мини-отпуске.

«Как сказал сегодня мой друг, вечеринки после 30 выглядят именно так», — отметила Лера Кудрявцева.

Примечательно, что рядом с артисткой не было мужа, на проблемы в отношениях с которым она намекнула недавно. В 2024 году пара уже прошла через кризис: тогда Лера Кудрявцева объявила о расставании с Игорем Макаровым после 10 лет брака из-за его алкогольной зависимости. Позднее телеведущая призналась: она не подавала на развод, а лишь решила замотивировать супруга взять себя в руки.

Ранее сообщалось о том, что психолог Станислав Самбурский раскрыл, есть ли шанс на спасение брака Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова.