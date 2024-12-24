Вечеринка с размахом: Дима Билан собрал звезд в особняке XVIII века на празднование 43-летия

Певец Дима Билан собрал звезд в особняке XVIII на празднование 43-летия. На мероприятие был приглашен детский хор, который исполнял хиты артиста и не только их.

Соответствующие кадры приводит Super.ru.

Издание отмечает, что хотя у Билана в этом году не юбилей, он организовал вечеринку с размахом. Местом проведения стал особняк XVIII века, а для декораций выбрали личные вещи певца.

Из звездных гостей на дне рождения присутствовали продюсер Яна Рудковская, композитор Игорь Крутой, певец Мот с женой и другие.

Ранее сообщалось, что певец готовится встречать Новый год в новой квартире. Жилье расположено в центре Москвы. Это четырехкомнатная квартира с видом на Красную площадь.

Сам артист не называл стоимость недвижимости, но в СМИ называют цифру 90 млн рублей. Певец только рассказывал, что квартира была подарена Иосифом Сталиным физики-ядерщику и ни разу не выставлялась на продажу, а паркет в ней «дышит историей».