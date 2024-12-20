Певец Дима Билан готовится встречать Новый год в эксклюзивной квартире за 90 млн

Певец Дима Билан готовится встречать Новый год в своей квартире, которая стоит 90 миллионов рублей. Он назвал ее «эксклюзивной». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, исполнитель хита «Невозможное возможно» приобрел жилье в центре Москвы еще в прошлом году. Он стал обладателем четырехкомнатной квартиры с видом на Красную площадь. Это самый престижный район столицы.

Сам певец не говорил о том, за сколько купил недвижимость. Но СМИ пишут, что такая квартира может стоить около 90 миллионов рублей. У себя в соцсетях он показал кадры из квартиры и похвастался посудой, которую ему подарили к новоселью.

«Сама квартира эксклюзивная. Ее подарил сам Иосиф [Сталин] физику-ядерщику. Она никогда не продавалась. Никогда ее не выкладывали абсолютно никуда на продажу. В общем, это исключительно old-timer, который прям даже ремонтировать не хочется. Потому что каждая паркетина, которая там находится, прям дышит историей», – делился Билан с журналистами.

Артист также запечатлел в стенах жилища своего кота Шахтера, который чувствовал себя хозяином и оценил атмосферу.

Ранее мы писали о том, что дети чуть не сбили с ног певца Диму Билана на концерте в Кремле.