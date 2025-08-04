Вечеринка с 11 моделями: Тимати повеселился в Турции, оставив беременную возлюбленную одну

Рэпера Тимати заметили на вечеринке в Турции, на которой он был с 11 моделями. Источник StarHit сообщил, что артист совсем не скучал, и рядом с ним не было беременной возлюбленной Валентины Ивановой.

Масштабная вечеринка с белым дресс-кодом прошла в Бодруме. На кадрах, которые оказались в распоряжении СМИ, Тимати мило беседовал с гостями и с улыбкой наблюдал за танцевальным шоу, которое заказали специально для него. Также в этот вечер на сцену выходили сын Ирины Дубцовой и Mia Boyka.

Примечательно, что рэпер ничего не снимал на вечеринке и не публиковал видео и фото в социальных сетях. К слову, в это время Валентина делилась с поклонниками, что единственный, кто ее сейчас поддерживает, – это собака. Теперь фанаты пары обсуждают, не находятся ли будущие родители на грани расставания.

Напомним, что Тимати не женат на Ивановой и, по слухам, предложение делать не планирует, несмотря на то, что она носит его ребенка. Артист не был в ЗАГСе ни с одной из моделей, которые рожали от его детей.

Ранее Тимати рассказал, почему решил отказаться от выступлений на сцене.