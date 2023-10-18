«Вдвоем вспоминаем и изумляемся»: певец Пирцхалава рассказал об отношениях с бывшей женой

Певец Ираклий Пирцхалава рассказал об отношениях с бывшей женой после развода. Мужчина признался, что они вспоминают о прошлом и покрываются мурашками.

В интервью WomanHit.ru артист высказался на тему прошлых отношений. Напомним, что у звезды есть сыновья от Софьи Гребенщиковой. Но Ираклий дал понять, что не будет выносить личное на публику. При этом хорошо отозвался об экс-супруге.

«Скажу одно: я счастлив, что мы с Софьей — прекрасная команда по воспитанию наших детей, а это самое главное», – поделился артист.

Певец отметил, что его творчество не нужно приравнивать к отношениям. Не все, о чем он поет, связано с его реальными чувствами. В них есть не только личные обстоятельства, но и некий сценарий.

Пирцхалава рассказал, что его прошлые отношения – это прекрасны опыт, благодаря которому у артиста появились на свет два сына. Он рад всему, что с ним происходит.

«Я счастлив за каждый миг в своей жизни, особенно за тот момент, который был наполнен невероятной взаимной любовью, и это очень крутые воспоминания. Часто мы вдвоем вспоминаем и изумляемся, покрываясь мурашками», – поделился певец.

Несмотря на работу и съемки, артист успевает проводить время с детьми. Он говорит, что вся семья живет в одном городе. Когда Ираклий на гастролях, то с сыновьями находится мама, а после его возвращения наследники просто приезжают к отцу.

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