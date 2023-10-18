Актриса Савельева назвала свою героиню из фильма «Привет, мама!» инфантильной

Летом на кинофестивале в Выборге актриса Дарья Савельева получила приз за лучшую женскую роль в фильме «Привет, мама!». Звезда рассказала о своей героине и о том, почему до сих пор одинока.

Кинокартина режиссера Или Малаховой выйдет в российский прокат в ноябре. Дарья Савельева сыграла в фильме роль женщины Киры, которая живет с младшей сестрой и ее дочерями. Заветная мечта героини, чтобы мать, выгнавшая сестер из дома, а потом пропавшая, вернулась.

Савельева призналась, что, когда встретилась с Илей Малаховой, выяснилось, что она совершенно другая по типажу и психотипу героини.

«Я это сделала, мы посидели, покурили и разошлись. А потом раздался звонок с известием о моем утверждении на роль. Я была удивлена, поскольку эта девушка совсем не я», — рассказала актриса в интервью WomanHit.ru.

Свою героиню актриса назвала инфантильной, не желающей покидать детство.

34-летняя Дарья Савельева на данный момент одинока. Она призналась, что для нее решающим фактором в мужчинах является честность. Он, считает актриса, не должен быть лгуном, фальшивить или копить в себе негатив.

«Если мне встретится мой человек, я буду счастлива, но, если такого не произойдет, это не катастрофа, я готова и к такому варианту тоже — не нахожусь в активном поиске своего героя. Никогда у меня не существовало идеи-фикс, поскорее напялить, извините за жаргон, белое подвенечное платье. Мне это не надо», — добавила она.

Ранее в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «По щучьему велению». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Владимир Стеклов.