Вдвое дороже, чем первая операция: Рита Дакота исправит последствия неудачной пластики за 18 тысяч евро

Певица Рита Дакота намерена исправить последствия первой пластической операции. Знаменитость рассказала в своем блоге, что на вторую операцию у нее уйдет в два раза больше денег, чем на первую.

Так, по словам исполнительницы, ошибка первого хирурга обошлась ей крайне дорого. За исправление последствий неудачной пластики Дакоте придется отдать более 18 тысяч евро, что в перерасчете на рубли составит 1,7 миллиона.

Сумма, необходимая для второй операции, для артистки существенная. Пока Рита не знает, будет ли она платить сама или же добьется возмещения ущерба через суд.

«Я думаю, насколько это справедливо предложить врачу, который накосячил, покрыть эти расходы», — задалась вопросом Дакота.

Ранее стало известно, за сколько Рита Дакота готова выступить в России. Проживающаяв США артистка может прилететь на корпоратив за 2 млн рублей.