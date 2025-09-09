Никто не запрещал: за сколько Рита Дакота готова выступить в России

Певице Рите Дакоте не запрещено давать концерты в России. Но сейчас артистка выступает в основном за рубежом.

Как выяснил Super.ru, участница «Фабрики звезд» может выступить в России за 2 млн рублей. Заказчику также нужно оплатить перелет певицы из Лос-Анджелеса и обратно. Дакота требует предоставить ей стопроцентную предоплату.

В своем райдере знаменитость просит предоставить ей и коллективу гримерную, которая будет закрываться на ключ. Помещение должно быть с освещением и зеркалом, желательно с туалетом. В холодное время обязательно наличие обогревателей. Дакота просит предоставить ей и команде бутерброды с сыром, рыбой и мясом, чай, кофе, воду, бутылку просекко, две бутылки виски, несколько видов сыра, ягоды и фрукты.

Недавно певица заявила, что ей запретили выступать в России, и назвала это «концом своей карьеры». Артистка молчала об этом целый год и, наконец, решила выйти на связь с поклонниками.

Напомним, артистку обвинили в том, что она скрывала наличие российского гражданства. Певица пояснила, что не должна отчитываться перед чужими о своих документах.