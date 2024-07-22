«Вдруг я заражу. Страшное состояние»: Отар Кушанашвили попросил рэпера T-Killah не приезжать

Ведущий Отар Кушанашвили рассказал, что рэпер T-Killah рвался его увидеть. Однако шоумен не захотел видеть гостя и заявил о «страшном состоянии», а также страхе кого-либо заразить.

Соответствующее видео ведущий оставил на своей странице в соцсетях.

«Мой друг Саня T-Killah, замечательный парень, рвется меня увидеть. Не потому, что я не хочу, чтобы меня видели таким. Вдруг я его заражу: температура, глаза. Вдруг человек придет ко мне, он хочет выбрать день перед отбытием на каникулы со своей Машей и со своим Иваном…, вдруг я заражу людей, вдруг я засну во время разговора. Страшное состояние… То у меня колет в одном месте, то в другом», - поделился Кушанашвили.

Он добавил: не хочет, чтобы увидели «дерганым».

«Это же серьезное дело. Огромное количество людей хочет меня увидеть. И увидит, когда я все пройду… Мы пройдем, и мы увидимся со всеми. И Саню T-Killar обниму, и уже никого не заражу, потому что жизнь будет уже другой», - добавил Кушанашвили.

В июне друг шоумена заявил, что у Отара нашли раковую опухоль в брюшной полости. Ему провели несколько операций. После этого Кушанашвили вышел на связь и поблагодарил футболиста Дмитрия Тарасова и T-Killah – он признавался, что эти люди не бросили в тяжелую минуту.