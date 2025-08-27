«Вдруг она еще жива»: Виктория Боня примет участие в спасении альпинистки Наговициной

Виктория Боня обеспокоена судьбой застрявшей на пике Победы россиянки Натальи Наговициной. Покорившая Эверест блогер собирается помочь женщине, которую уже признали без вести пропавшей.

Телеведущая поделилась, что общалась с человеком, который может помочь организовать вертолет для запуска дрона. Необходимо понять, в каком состоянии находится Наталья, уверена Боня.

«Потому что всё равно, ну, вроде бы, бывает такое, чудеса случаются. Вдруг чудо, и вдруг она еще жива. А то мы просто вот все так дружно похоронили заживо человека», — отметила знаменитость.

Виктория попытается договориться с человеком, запускавшим свой дрон, попробовать запустить его еще раз. Блогер попросила снять Наталью с максимально близкого расстояния. Если она вдруг жива, ей могут отправить еду и воду. Боня считает, что небольшая надежда на спасение альпинистки все-таки есть.

Напомним, МЧС Киргизии официально признало Наталью Наговицину пропавшей без вести. Официально констатировать ее смерть или жизнь никто не может.

Ранее телеведущая говорила, что россиянка погибла. Боня предложила сыну Наговициной $10 тысяч, чтобы посодействовать в возможности снять ее тело с горы.