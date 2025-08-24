«Готова перевести вам $10 тысяч»: Виктория Боня обратилась к сыну застрявшей на пике Победы альпинистки

Виктория Боня высказалась о застрявшей на пике Победы альпинистке Наталье Наговициной, которая предварительно погибла. Блогер предложила помощь сыну россиянки.

Покорившая Эверест звезда выразила соболезнования родным и близким Натальи. Помимо этого, экс-участница «Дома-2» предложила материальную помощь сыну россиянки.

«Я обращаюсь к ее сыну, напишите мне или свяжите нас, пожалуйста. Я готова перевести вам $10 тысяч от себя лично, чтобы посодействовать в возможности снять ее тело с горы. Благодарю!», — обратилась к подписчикам знаменитость.

Боня гордится, что может быть частью мира альпинизма, за который люди готовы отдать свою жизнь. По мнению Виктории, «бесчестным людям этого не понять никогда», поскольку на высоте не работает социальный статус, деньги или маски.

Как пояснила телеведущая, люди, не побывавшие в горах, никогда не поймут альпинистов. Боня призвала не оскорблять выбор Натальи и ее решение покорить пик Победы.

В Сети оценили благородный поступок Виктории и отметили, что она очень добрый человек, который придет на помощь даже незнакомцу.

Напомним, вероятность того, что Наговицина жива — очень мала. Тем не менее, спасатели надеяться добраться до нее 25 августа.

Горный гид Артем Ценцевицкий ранее рассказал, что у Натальи не было соответствующей подготовки для прохождения такого сложного маршрута.