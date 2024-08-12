Вдовец Валентины Легкоступовой рассказал, что отдал имущество певицы ее родным. Об этом сообщает NEWS.ru.

Яхтсмен Юрий Фирсов после гибели певицы Валентины Легкоступовой боролся в суде за наследство знаменитости. Однако в итоге все имущество он отдал родственникам певицы.

«Мне изначально ничего из ее имущества не было нужно. Я неоднократно заявлял об этом. Хотя и подавал на раздел наследства. Сделал это лишь затем, чтобы как-то противостоять обрушившемуся на меня потоку лживых обвинений», — объяснил он.

По словам Фирсова, он мог бы присвоить 10 миллионов рублей и объекты недвижимости, которые остались у знаменитости, себе.

«Я все отдал. Квартиру привел в порядок и прошлым летом передал по дарственной второму мужу Валентины — отцу ее сына Матвея. Ранее переписал свои доли в подмосковном доме и машину на Валину дочь», — заявил он.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась в августе 2020 года. Сообщалось, что знаменитость умерла после падения в ванной.

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