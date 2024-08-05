«До конца дней боялась Пугачеву»: вдовец Валентины Легкоступовой рассказал о нападках Примадонны

Певица Валентина Легкоступова до конца дней боялась артистку Аллу Пугачеву из-за подосланных однажды людей, которые угрожали расправой. Об этом рассказал вдовец Юрий Фирсов.

Он поделился, что Пугачева прислала людей, когда Легкоступова работала в Тульской филармонии. По словам Фирсова, певица сама рассказывала о приезде «посланников» от Пугачевой.

«Они угрожали ей физической расправой с особым цинизмом, если она будет совершать попытки работать с людьми, которые ей не принадлежат», - поделился он с сайтом mk.ru.

По словам Фирсова, певица «была дико напугана». После случившегося она «фактически пропала с экранов», говорит Юрий. Легкоступова родила дочь, а потом появилась, но на периферии.

«Она до конца своих дней боялась Пугачеву», - признался Фирсов.

Ранее певец Игорь Наджиев рассказал о подосланных Пугачевой бандитах. Он также отметил: удивительно, что певица осталась жива.