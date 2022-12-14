Вдовец скончавшейся от рака Людмилы Сенчиной избавляется от ее недвижимости за 30 млн рублей

В январе 2018 года главной Золушки российской сцены Людмилы Сенчиной не стало. Певица скончалась после долгой борьбы с онкологией. После ее смерти стало появилась информация, что артистка оставила многомиллионное наследство, которое якобы делили между собой 49-летний сын певицы Вячеслав и ее третий муж - продюсер Владимир Андреев.

В интервью «Комсомольской правде» вдовец Сенчиной рассказал, что нас самом деле никаких миллионов никогда не было. И все новости об их дележке ничто иное, как сплошное вранье. По словам Андреева, после смерти его супруги остались только один дом, который они вместе строили, и квартира. Сын Людмилы на недвижимость не претендует, так как живет в другой стране и работает айтишником. Он много зарабатывает и для него наследство матери является копейками.

Владимир заявил, что дом он сейчас помогает продать Вячеславу за 30 миллионов рублей, так как сам жить в нем не может. По признанию вдовца, у него есть доверенность от сына жены, которая позволяет ему определять стоимость имущества и прочие права. «Мы не превратились в недругов. Это его дом, это даже не обсуждалось. И Люся никакое наследство не расписывала. Я знаю, что она строила для семьи, чтобы сын жил там. Себе я построил рядышком другой дом, там и живу», - рассказал вдовец.

Ранее появилась информация, что телеведущий Николай Дроздов начал готовиться к своей кончине.