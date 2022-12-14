«Место на Востряковском есть»: Николай Дроздов готовится к собственной кончине

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов будет похоронен на Востряковском кладбище, рядом с мамой. Об этом он сообщил лично – умирать 85-летний ученый не торопится.

Дроздов признался, что периодически читает фейки о своей смерти. Он воспринимает такие новости с юмором, а вот жена расстраивается.

К своей кончине Дроздов готов.

«Место на Востряковском у меня есть — рядом с мамой, так что все в порядке», - сообщил ведущий.

Несмотря на подготовку к кончине, он продолжает сохранять оптимизм и жизнелюбие. На днях ученый пел в Кремле на награждении.

Ранее Дроздов отказался проводить новогодние праздники с женой и детьми.