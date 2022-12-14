13:40, 14 декабря 2022
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«Место на Востряковском есть»: Николай Дроздов готовится к собственной кончине
Зоолог и телеведущий Николай Дроздов будет похоронен на Востряковском кладбище, рядом с мамой. Об этом он сообщил лично – умирать 85-летний ученый не торопится.
Дроздов признался, что периодически читает фейки о своей смерти. Он воспринимает такие новости с юмором, а вот жена расстраивается.
К своей кончине Дроздов готов.
«Место на Востряковском у меня есть — рядом с мамой, так что все в порядке», - сообщил ведущий.
Несмотря на подготовку к кончине, он продолжает сохранять оптимизм и жизнелюбие. На днях ученый пел в Кремле на награждении.
Ранее Дроздов отказался проводить новогодние праздники с женой и детьми.
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:Prozvezd.info
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: