Вдовец Людмилы Гурченко остался без квартиры и погряз в долгах после ее смерти. Слова Сергея Сенина передает «Антенна-Телесемь».

Сергей был рядом с Гурченко до последних дней жизни актрисы. После смерти он открыл музей, названный ее именем. Ради этого ему пришлось отдать квартиру и съехать на съемное жилье. Также Сенин передал загородный дом Людмилы единственной дочке артистки согласно заявленным правам на наследство.

«Нужно было продать и разделить, в том числе квартиру. Чтобы сохранить наш с Люсей дом и обстановку в нем, я отдал противоположной стороне дачу и доплату. До сих пор за эту доплату выплачиваю кредит. Сам не живу там уже 12 лет, снимаю жилье», — рассказал он.

Вспоминая о супруге, Сергей отметил, что в реальной жизни она была далека от экранного образа. Актриса не верила словам и всегда смотрела на поступки.

«Образ на экране часто переносят на саму Люсю, но в жизни она была абсолютно другим человеком, часто молчаливым интровертом. Но иногда именно молчание звучит громче слов. Например, она не принимала фразу: «Я тебя люблю». Она ей не доверяла — ценила поступки, факты», — признался Сенин.

