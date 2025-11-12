«Это мало кто любит»: Стас Намин рассказал, почему Людмиле Гурченко было сложно жить в обществе

Музыкант Стас Намин поделился воспоминаниями о легендарной актрисе советского и российского кино, а также эстрадной певице Людмиле Гурченко. Он объяснил Газете.Ru, почему артистке тяжело жилось в обществе.

Намин заявил, что его близкая подруга была человеком редкой искренности и душевной чистоты. По словам музыканта, он разговаривал с Гурченко обо всем на свете. При этом артисты доверяли друг другу и выкладывали все свои сокровенные мысли. Особенностью Людмилы, которая в какой-то степени стала проблемой, было то, что она всегда говорила правду.

«Зная про нее многое, я могу твердо сказать, что она всегда была очень благородным, достойным, честным и поразительно искренним человеком и ей было трудно жить в обществе, потому что она говорила правду всем и всегда, а это мало кто любит», — поделился Намин.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров посетил Новодевичье кладбище. Он принес большой букет георгин на могилу Людмилы Гурченко.