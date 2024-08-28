НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 августа 2024, 16:01
1 мин.

Вдова Зиновьева рассказала, как Пугачева отобрала песню «Паромщик» у Леонтьева

Вдова Зиновьева рассказала, как Пугачева отобрала песню «Паромщик» у Леонтьева

© Starface.ru

Вдова Зиновьева рассказала, как Пугачева отобрала песню «Паромщик» у Леонтьева. Об этом сообщает aif.ru.

Актриса Елена Борзова была замужем за поэтом-песенником Николаем Зиновьевым. Он является автором таких хитов как «Дельтаплан», «Казанова» и «Паромщик». Как рассказала Борзова, за последнюю песню боролись Алла Пугачева и Валерий Леонтьев.

Несмотря на то, что «Паромщик» был написан для Леонтьева, а в стихах закладывался совсем иной смысл, песню забрала себе Пугачева.

«Мало того, Алла Борисовна сказала, что она не будет петь про судьбу паромщика, про судьбу сироты и инвалида. Она будет петь только про любовь. И Николай Зиновьев вынужден был поменять текст», — рассказала она.

По словам Борзовой, это сильно упростило песню.

«Конечно, Алла все невероятно упростила. Убрала глубину этого стихотворения, которое так понравилось Игорю Николаеву», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Игорь Наджиев ждет от Аллы Пугачевой личного покаяния за загубленную карьеру.

Источник фото:Starface.ru
Источник:aif.ru
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Алла Пугачева
песня