Игорь Наджиев ждет от Аллы Пугачевой личного покаяния за загубленную карьеру
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Певец Игорь Наджиев заявил, что все еще помнит старые обиды и ждет личного покаяния артистки Аллы Пугачевой. Извинения он хочет получить за то, что в 90-е годы Примадонна поспособствовала тому, чтобы загубить его карьеру.
Многие узнали о Наджиеве после участия в шоу «Суперстар», хотя его песни звучали отовсюду около 30-ти лет назад. Но вокалист оказался забыт, а все, как он утверждает, из-за Аллы Борисовны. Он делился, что она изменила жизнь многих, пока была главной в шоу-бизнесе.
Теперь же, когда Пугачева живет за границей, певец все равно верит, что она вернется. И тогда он желает, чтобы она лично обратилась к нему и признала свою ошибку.
«Видит Бог, если Алла Борисовна обратится к Игорю Наджиеву, вот как она к старцу Михайлову обратилась, я бы хотел получить от нее покаяние вообще-то. Личное. Потому что я знаю за что. Жестко, но это правда», - заявил артист в интервью на YouTube-канале «Ломовка Live».
Исполнитель подчеркивал, что список певцов, чьей карьере помешала Пугачева, довольно большой. И не все как он смогли вновь обрести известность. Отметим, что сейчас Наджиев чаще появляется на ТВ и дает интервью.
Ранее Игорь Наджиев высказался о зарубежных счетах Аллы Пугачевой.