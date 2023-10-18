Вдова Юрия Шатунова вышла из зала в разгар концерта, посвященного ее покойному мужу

Вдова Юрия Шатунова не сдержала слез во время концерта в честь ее супруга. Чтобы попасть на мероприятие, Светлане вместе с семьей пришлось приехать в Москву из Германии. Об этом сообщает mk.ru.

Жена покойного певца обычно избегает внимания общественности. На концерте она сидела в директорской ложе и тихо подпевала музыкантам на сцене. Но в один момент Светлана Шатунова не справилась с эмоциями и расплакалась.

Кроме того, ведущий концерта Андрей Малахов сообщил со сцены о присутствии в зале вдовы исполнителя хита «Белые розы». После этого фанаты окружили Светлану: они дарили ей цветы, снимали ее на камеру и задавали различные вопросы.

Вдове стало некомфортно находиться под пристальными взглядами тысячи поклонников, и она на некоторое время вышла из зала вместе с детьми.

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