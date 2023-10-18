Режиссер Анна Матисон рассказала, что ошибалась в Безрукове

Любимец Олега Табакова, актер Сергей Безруков, которому исполнилось 18 октября 50 лет, на сегодня сыграл почти в 100 кинофильмах. Он руководит Московским губернским театром и счастлив в личной жизни — артист женат на режиссере Анне Матисон. В одном из своих интервью его избранница признавалась, что как-то ошиблась в муже.

Актер на протяжении 15 лет был женат на Елене Безруковой, которая так и не родила Безрукову детей. А он мечтал о своем потомстве.

Безруков не скрывает, что у него есть двое внебрачных наследников — 15-летняя Александра и 12-летний Иван. Они растут вдалеке, но Сергей поддерживает их материально.

«Это была большая проблема для меня, такая ломка. Я хотел быть именно в семье. Когда жена и много детей. Это мой образ», — цитирует Сергея Экспресс газета.

В 2016 году Сергей женился на режиссере Анне Матисон. Супруги воспитывают троих детей: семилетнюю Мария, пятилетнего Степана и двухлетнего Василия.

Со своей супругой Сергей познакомился во время работы над комедией «Млечный путь» — второй фильм в карьере Матисон как режиссера. Продюсер изначально рекомендовал Безрукова на одну из главных ролей, но Анна отказывалась.

Матисон признавалась в интервью HELLO!, что его киногерои казались людьми, слишком уверенными в себе.

«У всех была открытая, победоносная улыбка. А потом однажды вечером я села за ноутбук и принялась смотреть на YouTube спектакли с его участием. И мне стало стыдно. Актер с таким большим диапазоном не может ограничиваться лишь героическим образом», — говорила она.

Напомним, ранее Безруков признался, что восхищается совместной работой со своей супругой.