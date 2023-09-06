Вдова Юрия Шатунова вместе с детьми певца приехали на открытие памятника

На открытие памятника Юрию Шатунову приехали его вдова и повзрослевшие дети, об этом сообщает StarHit.

Сегодня, 6 сентября, бывшему солисту группы «Ласковый май» могло бы исполниться 50 лет. Поклонники и близкие Шатунова собираются на Троекуровском кладбище не только для того, чтобы почтить память любимого артиста, но и полюбоваться на новый памятник певцу в полный рост.

Многие приехали на кладбище заранее — к 9 утра, хотя открытие памятника запланировано на 10 часов. Мемориал открыла вдова Шатунова и его дети, которые специально ради этого события прилетели из Германии. Впрочем, Светлана Шатунова была немногословна - она отказалась общаться с прессой, не смогла произнести речь и спустя полчаса после начала мероприятия, покинула Троекуровское кладбище.

По словам сотрудников полиции, которые дежурят у могилы Шатунова, поклонников, желающих увидеть памятник сегодня, могут быть сотни, а то и тысячи. На входе у Троекуровского кладбище уже выстроились очереди. Люди держат в руках белые розы.

Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года от обширного инфаркта. Певец умер на 49-м году жизни.

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