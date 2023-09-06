Мать солиста «Иванушек International» Сорина не верит в случайность его смерти

Мать солиста «Иванушек International» Игоря Сорина не верит в случайность его смерти. Светлана Сорина поделилась откровением с порталом News.ru.

С момента смерти Игоря прошло 25 лет, но его мама до сих пор не может смириться с утратой: «Сын не уходит из мыслей». Светлана не верит, что кончина наследника произошла из-за его неосторожности. По мнению женщины, злоумышленник убил Сорина, а потом положил тело под окнами.

Как выяснилось, расследования смерти певца не было: сотрудники полиции быстро закрыли дело. Однако медики, осматривающие тело Сорина, отметили необычный факт. Игорь выпал из окна, но при этом его внутренние органы уцелели. Светлана с досадой понимает: спустя 25 лет никто не будет разбираться в старом деле.

«Люди, с которыми той ночью Игорь находился в квартире, почти сразу переехали жить за границу. Сейчас тем более нет шансов, что, возможно, совершенное четверть века назад преступление будет раскрыто», — пожаловалась родительница Сорина.

Также Светлана добавила: после смерти сына она продолжает общение с его коллегами по группе. Артисты «Иванушек» так же, как и мать Игоря, регулярно его вспоминают.

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