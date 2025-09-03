Вдова Юрия Шатунова Светлана восхитила внешностью после возвращения в Москву

Вдова Юрия Шатунова восхитила внешностью после возвращения в Москву. Светлана показала новые кадры в соцсети.

Светлана прилетела в Москву ради шоу Андрея Малахова, которое посвящено Юрию Шатунову. По словам вдовы, на съемках она рассказала редкие истории о Шатунове, которые ранее никто не слышал.

«Этот выпуск посвящен дню рождения Юры, и получился он особенно теплым, искренним, с нотками грусти, но и с той светлой энергией, которую Юра всегда дарил людям. В программе было много неожиданного. Звучали любимые песни, вспоминались редкие истории и кое-что, о чем раньше я никогда не говорила», — заявила Шатунова.

В личном блоге Светлана показала закулисье шоу, на которое она пришла в серебристом костюме и укладкой в виде локонов. Увидев кадры, поклонники восхитились внешностью вдовы.

«Очень красивая Светлана. Ждем передачу, спасибо огромное», — написали россияне.

Напомним, Юрий ушел из жизни 3 года назад. Причиной смерти стал инфаркт.

Ранее солист «Ласкового мая» Сергей Серков вспомнил, как познакомился в интернате с Шатуновым. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 52-летний актер Денис Матросов перестал скрывать седину.