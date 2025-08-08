Солист «Ласкового мая» Серков вспомнил, как познакомился в интернате с Шатуновым

История группы «Ласковый май» началась с оренбургского интерната № 2, где жили будущие ее участники. Солист коллектива Сергей Серков вспомнил, как познакомился в детском доме с Юрием Шатуновым.

Серков вспомнил, что был в шестом классе, когда к ним перевели Юрия Шатунова. В тот же год в интернате начал работать Сергей Кузнецов, у которого уже были написаны песни, ставшие впоследствии хитами «Ласкового мая».

Помимо этого, в интернат перешел Вячеслав Пономарев. Он хорошо знал Шатунова и был наслышан о его музыкальных данных.

«И Кузнецов Славе Пономареву говорит: „У меня написаны песни, солист нужен“. Он говорит: „Вообще не проблема — как раз со мной пацан приехал, Юрка Шатунов“. Он говорит: „Давай“», — рассказал Сергей RTVI.

Позже, как вспоминает Серков, Шатунову устроили прослушивание и приступили к репетициям. Сергей подружился с Юрием, поэтому присоединился к товарищу. В этом составе Кузнецов играл на клавишах с драм-машиной, Пономарев на бас-гитаре, а Шатунов был вокалистом и соло-гитаристом.

Ранее Андрей Разин пригласил финалиста шоу «Голос» Арутюнова в новый «Ласковый май».