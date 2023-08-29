Вдова Юрия Шатунова объяснила приезд в РФ открытием памятника певцу за 10 млн рублей. Светлана Шатунова поделилась откровением с изданием kp.ru.

6 сентября 2023 года исполнителю хита «Белые розы» могло бы исполниться 50 лет. В честь этого события его семья прилетела из Германии в Россию, чтобы открыть его памятник на Троекуровском кладбище. По словам Светланы, монумент представляет из себя бронзовую двухметровую статую Юрия. На нем будет указано полное имя артиста и его автограф. Шатунова призналась, что памятник обошелся ей в 10 млн рублей.

Также Светлана рассказала о своей жизни после смерти супруга. Женщина призналась, что ее дочь до сих пор не может принять кончину отца: «Сын еще по-мужски держался. А вот дочка сильно плакала».

Вдова Шатунова сообщила, что 6 сентября 2023 года охрана оцепит могилу певца. Это будет сделано для того, чтобы дети первыми увидели скульптуру.

Ранее мы писали о том, что состояние семьи умершего певца Юрия Шатунова оценивается в 6 миллионов евро. Подробности смотрите в этой статье.